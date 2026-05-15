Konya’da 2 ayrı altın hırsızlığı! Kuyumcu ve araçtan çaldılar

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen 2 farklı hırsızlık olayını kısa sürede aydınlattı.
KUYUMCUDAN ÇALDI AYNI GÜN SATTI SATTI!
İlk olay, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 14:40 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi, Tevfikiye Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İşyeri sahibini oyalayarak 90.000 TL değerinde 2 adet tam altın çalan şüpheli kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kaçış istikametindeki 10 kilometrelik güzergah boyunca güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen S.D.(19), ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin rızasıyla teslim ettiği altınların karşılığı olan 59.710 TL nakit para savcılık talimatıyla işyeri sahibine teslim edilirken, Süleyman D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TAMİRCİYE GÖTÜRÜLEN ARAÇTAN ALTIN ÇALINDI
İkinci hırsızlık olayı, 10 Mayıs günü Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hırka Sokak'ta yaşandı. Bir araçtan 216.000 TL değerinde 25 gram altın, 4 adet çeyrek altın ve 1 adet gümüş tespih çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Yapılan çalışmalarda arızalanan aracı çekiciyle tamirciye götürdükleri ve aracın çekiciden indirildiği esnada hırsızlık olayının gerçekleştiği belirlendi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen D.S. (21), T.Ç. (26) ve Y.B.G. (26) gözaltına alındı. Ele geçirilen gümüş tespih araç sahibine iade edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
