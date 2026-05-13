Konya’da ekipler suçüstü yakaladı! 10 kişiye toplam 337 bin TL para cezası
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Beyşehir ilçesinde su ürünleri denetimleri kapsamında yapılan çalışmalarda yasadışı avcılık ve satışa yönelik işlemler tespit edildi.
Malzemelere el konuldu
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde göl içerisine atılmış ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.
10 kişiye 337 bin TL ceza!
Son bir aylık denetimlerde "yasak dönemde balık avcılığı” ve "menşe belgesiz balık satışı” yaptığı belirlenen 10 kişiye toplam 337 bin 356 lira idari para cezası uygulandı. El konulan balıkların canlı olanları yeniden göle bırakılırken, diğerlerinin ise mevzuata uygun şekilde kamuya ait kurumlara bağışlandığı bildirildi.
Denetimler devam edecek
Yetkililer, av yasağı süresince denetimlerin karadan, havadan ve göl içerisinden aralıksız süreceğini belirterek vatandaşlardan kurallara uymalarını ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.
