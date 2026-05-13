MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: “Hububat fiyatları maliyetlere göre belirlenmeli’’

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerinde ekonomi, enerji, savunma sanayii, tarım ve esnafın sorunlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM'de görüşülen kanun teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede esnafın beklentisinin vergi affı değil adil bir vergi sistemi ve uygun şartlarda yapılandırma olduğunu söyledi.

"Küresel Enerji Sistemi Büyük Risk Altında”

Dünyada ciddi boyutta enerji arz ve fiyat şoku yaşandığını belirten Kalaycı, bölgede yaşanan savaş ve gerilimlerin ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini söyledi. Özellikle motorin ve jet yakıtı temininde küresel ölçekte sıkıntılar yaşandığını ifade eden Kalaycı, Türkiye'nin ise enerji arz güvenliği konusunda sorun yaşamadığını dile getirdi.

"Enerjide Bütün Yollar Türkiye'ye Çıkıyor”

Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirdiğini vurgulayan Kalaycı, milli enerji hamlesiyle gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde ülkenin bölgesel enerji merkezi konumuna geldiğini kaydetti. Türkiye'nin artık yalnızca bir geçiş ülkesi olmadığını ifade eden Kalaycı, kriz anlarında alternatif üretebilen ve denge sağlayabilen bir güç haline gelindiğini söyledi.

"Devir Türk Devri”

Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Kalaycı, Türkiye'nin uydu, İHA, SİHA, tank, gemi ve füze sistemlerini kendi mühendisleriyle üretir hale geldiğini belirtti. Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında dünya sıralamasında 11'inci sıraya yükseldiğini ifade eden Kalaycı, teknolojik seferberliğin yazılım, yapay zeka, siber güvenlik, sağlık ve tarım teknolojileri gibi alanlara da yayılması gerektiğini söyledi.

"Türkiye Ekonomisi Dayanıklılığını Koruyor”

Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara rağmen güçlü üretim kapasitesi ve ihracat yapısıyla dayanıklılığını sürdürdüğünü kaydeden Kalaycı, nisan ayında ihracatın yüzde 22,3 arttığını ve tüm zamanların en yüksek ikinci nisan ihracatının gerçekleştirildiğini belirtti. Turizm gelirlerinin de 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,2 arttığını aktardı.

Üretim ve Yatırıma Vergi Desteği

Kanun teklifinde üretim, yatırım ve teknoloji alanlarını destekleyen düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Kalaycı, sanayi sicil belgesine sahip üretici kurumlar ile zirai üretim yapan kurumların kazançlarına uygulanan yüzde 25'lik kurumlar vergisinin yüzde 12,5'e düşürülmesinin öngörüldüğünü söyledi.

"KOBİ'ler İçin Destekler Artırılmalı”

KOBİ'lerin ekonominin omurgası olduğunu belirten Kalaycı, istihdam ve yatırım desteklerinin artırılması gerektiğini dile getirdi. Finansmana erişimde yaşanan sorunlara dikkat çeken Kalaycı, kefalet limitleri, teminat koşulları ve kredi tahsis süreçlerinde iyileştirme yapılmasının önemine vurgu yaptı.

İhracatçıya Döviz Desteği Çağrısı

İhracatçıların döviz gelirlerini Türk Lirası'na çevirmeleri karşılığında verilen yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinin önemli olduğunu belirten Kalaycı, bu desteğin devam ettirilmesi ve artırılması gerektiğini ifade etti.

"Hububat Fiyatları Maliyetlere Göre Belirlenmeli”

Tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kalaycı, bu yıl rekor üretim beklendiğini ancak mazot ve gübre başta olmak üzere girdi maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını söyledi. Tarımsal ürün alım fiyatları ve desteklerin maliyet artışları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini kaydeden Kalaycı, üreticinin gelirini artıracak köklü tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi.

"Konya Ovası'na Acilen Su Getirilmeli”

Sürdürülebilir tarım için havzalar arasında su transferinin önemine dikkat çeken Kalaycı, özellikle Konya Ovası'na dış kaynaklardan su getirilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Esnaf İçin Yapılandırma Talebi

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik taleplere de değinen Kalaycı, esnafın vergi affı değil uygun şartlarda yapılandırma istediğini söyledi. Vergi sisteminde adaletin sağlanması gerektiğini ifade eden Kalaycı, küçük esnaf ve çiftçinin vergi ile prim yükünün azaltılması gerektiğini kaydetti.

"Fahiş Komisyonların Üzerine Gidilmeli”

E-ticaret şirketlerinin esnaftan yüksek komisyonlar aldığı yönündeki şikayetlere dikkat çeken Kalaycı, banka POS komisyonlarının da düşürülmesi gerektiğini söyledi. Perakende sektörüne yönelik yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Kalaycı, AVM ve zincir marketlerin şehir merkezlerinde şube açmalarının kurallara bağlanmasını istedi.

(Bekir Turan)