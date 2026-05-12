Konya’da 2 kardeş göçük altında kaldı! Sağlık durumları nasıl?

Konya'nın Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Kavşağı'nda yürütülen elektrik çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan iki işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Göçük altında kalan kardeşler hastaneye sevk edildi!
Sağlık durumları nasıl?
Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
OLAY
Konya'nın Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Kavşağı'nda yürütülen elektrik çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda işçiler toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre 1 işçi göçük altından kurtarılırken, 1 kişinin ise toprak altında kaldığı bildirildi.
İkinci işçi de kurtarıldı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altında kalan diğer işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı iki işçi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı işçilerin kimliği belli oldu
Öte yandan göçükte yaralanan işçilerin Cebrail Aydın ve Celal Aydın isimli kardeşlerin olduğu öğrenildi
