Konya barajlarında son durum! Doluluk oranları güncellendi

Konya'da nisan ayında etkili olan yağışlar, son yılların en yüksek seviyelerine ulaşarak barajlara olumlu yansıdı.

Barajların doluluk oranları belli oldu!

Yağışların etkisiyle birlikte kentteki barajlarda su seviyelerinde artış gözlendi. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), 11 Mayıs 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı.

Yağışlar umut oldu

Uzun süredir kuraklık nedeniyle düşüş yaşayan baraj seviyeleri, mayıs ayındaki yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.  İç Anadolu Bölgesi'nde son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedilirken, Konya'da da son 21 yılın en yağışlı nisan ayı yaşandı.

Altınapa Barajı yüzde 54 dolu

Konya'nın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı'nda doluluk umut veriyor. Yüzde 1'lere kadar düşen Altınapa Barajı, son yağışlarla birlikte yükseliş gösterdi. 32 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajda su seviyesi yüzde 54 seviyesinde ölçüldü.

Bağbaşı Barajı doluluk oranı

Göksu Nehri'nin kolu olan Eğiste Deresi üzerinde yer alan ve Mavi Tünel projesine su sağlamak amacıyla inşa edilen Bağbaşı Barajı'nın doluluk oranı Altınapa'ya göre daha düşük bir seviyede bulunuyor. Hadim Mahallesi yakınlarındaki bu barajın doluluk oranı yüzde 16 olarak kaydedildi.

Bozkır barajı!

Nisan ve mayıs aylarında etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynaklarına olumlu yansırken bu durumdan en çok etkilenen barajlardan biri de Bozkır Barajı oldu. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan su seviyesi, son yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.  Yapılan son ölçümlere göre Bozkır Barajı'nda doluluk oranı yüzde 49 seviyesine ulaştı.

Afşar barajı yüzde 85!

Afşar Barajı'nda, bölgedeki yağışların ardından su seviyesinde belirgin bir yükseliş kaydedildi. Son ölçümlere göre Afşar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

