AKOM’dan sürücülere uyarı! Konya’daki bu yol 2 gün kapalı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre Ünen Caddesi'nde belirli saatlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak.
Ünen Caddesi'nde yol yapım çalışması başlıyor
AKOM tarafından yapılan duyuruda, Ünen Caddesi'nde Ereğli Yolu'ndan Aksaray Yolu istikametine doğru Saadet Caddesi Kavşağı ile Okyar Caddesi arasında yol yapım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.
Trafik 09.00-17.00 saatleri arasında kapatılacak
11-12 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak çalışmalar kapsamında, belirtilen güzergahın her iki gün de saat 09.00 ile 17.00 arasında araç trafiğine kapalı olacağı açıklandı.
Sürücülere alternatif güzergah uyarısı
Yetkililer, çalışma süresince bölgede trafik yoğunluğu yaşanmaması adına sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarının önem taşıdığını belirtti.
(Berna Ata)