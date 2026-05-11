AKOM’dan sürücülere uyarı! Konya’daki bu yol 2 gün kapalı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir trafiğini etkileyecek yol yapım çalışması nedeniyle sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Detaylar haberimizde...

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre Ünen Caddesi'nde belirli saatlerde trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Ünen Caddesi'nde yol yapım çalışması başlıyor

AKOM tarafından yapılan duyuruda, Ünen Caddesi'nde Ereğli Yolu'ndan Aksaray Yolu istikametine doğru Saadet Caddesi Kavşağı ile Okyar Caddesi arasında yol yapım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

Trafik 09.00-17.00 saatleri arasında kapatılacak

11-12 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak çalışmalar kapsamında, belirtilen güzergahın her iki gün de saat 09.00 ile 17.00 arasında araç trafiğine kapalı olacağı açıklandı.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Yetkililer, çalışma süresince bölgede trafik yoğunluğu yaşanmaması adına sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarının önem taşıdığını belirtti.

