Vali Akın ve Emniyet Müdürü Koç Konyaspor-Fenerbahçe maçını tribünden izledi

Karşılaşma öncesinde İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, stadyum çevresinde ve tribünlerde alınan emniyet tedbirlerini yerinde denetleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Müsabakayı Konya Valisi İbrahim Akın ile birlikte izleyen Koç'a, yeni görevine başlaması dolayısıyla Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından çiçek takdim edildi.
Ziyaret ve karşılaşma öncesi yapılan denetimlerde, taraftarların maçı güvenli bir ortamda takip edebilmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.
(Bekir Turan)