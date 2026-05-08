Konya sınırında feci olay! İşçi ölümden döndü

Konya sınırındaki Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Alagöz Yaylası'nda meydana gelen olay, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kuyu arızasını gidermek için elektrik direğine çıkan Enver Mutlu, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına kapılarak ağır şekilde yaralandı.
USTA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Olay sırasında aşağıda bulunan ve elektrik panosundaki şalterleri kapatmaya çalışan bir usta ise dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Eskil ve Eşmekaya itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Direkte asılı kalan Enver Mutlu, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. Vücutlarında yanıklar oluştuğu öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
KAYNAK: KANAL 68
Kaynak: Haber Merkezi