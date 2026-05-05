Konyalı genç Niğde’de ölü bulundu!

Olay Niğde Yukarı Kayabaşı Mahallesinde yaşandı.
Konya Emirgazili olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Cumali Can evde ölü bulundu.
Konyalı gencin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BAŞKAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
Acı haber Emirgazi İlçesinde hüzünle karşılandı. Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"İlçemiz halkından İsmail oğlu, Cumali CAN kardeşimizin vefat haberini üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Mekanı cennet olsun.CAN ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum."
