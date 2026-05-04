GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,163 TL
EURO
52,834 TL
STERLİN
61,345 TL
GRAM
6.662 TL
ÇEYREK
10.993 TL
YARIM
21.792 TL
CUMHURİYET
42.996 TL
KONYA Haberleri

Konya’da kuruyan göle gelen suya bir bakın! Taştı taşacak

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kuruyan göle gelen suya bir bakın! Taştı taşacak

Son 2 yılı aşırı kurak geçiren Konya 2026 baharında bereketi gördü. Şehrin kuruyan göl ve barajları yeniden hayat buluyor. 

KURUYAN GÖL CANLANDI!

Konya'nın Ilgın ilçesindeki önemli su kaynaklarından biri olan Çavuşcugöl tamamen kurumuştu. Kış mevsiminde yeniden su tutmaya başlayan kuş cenneti Çavuşcugöl bahar yağışları ile birlikte dolmaya başladı. 

MAYIS BEREKETİ!

2 ve 3 Mayıs tarihlerinde Konya'nın Ilgın İlçesinde etkili olan sağanak yağış dereleri coşturdu. İlçe merkezinden geçen su kanalı Çiğil Mahallesinden gelen suyu Çavuşcugöl'e taşıdı. Dolan kanal zaman zaman taşma tehlikesi yaşasa da korkulan olmadı. 

EKİPLER DURMADAN ÇALIŞTI!

Su kanalının taşma riskine karşı bütün birimler geceyi ayakta geçirdi. DSİ, KOSKİ, Sulama Birliği ve ilçe belediyesi ekipleri iş makineleri ile kanalı sürekli açık tutmaya çalıştı. Gece boyu süren mücadeleyle taşkın riski bertaraf edildi. Kanalın taşıdığı suyun tamamı Çavuşcugöl'e ulaştırıldı. 

ILGIN'DA SEVİNÇ!

Su kanalının Çavuşcugöl ile buluştuğu nokta, gün ve gece boyu ilçe halkının uğrak yeri oldu. Büyük bir coşkuyla gelen su Çavuşcugöl'e dolarken oluşan güzel görüntüler Ilgınlıları çok sevindirdi. Su bu yıl bol olsa da Çavuşcugöl tarımsal faaliyetlerde kullanılmayacak.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER