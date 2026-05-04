Konya’da kuruyan göle gelen suya bir bakın! Taştı taşacak

Son 2 yılı aşırı kurak geçiren Konya 2026 baharında bereketi gördü. Şehrin kuruyan göl ve barajları yeniden hayat buluyor.
KURUYAN GÖL CANLANDI!
Konya'nın Ilgın ilçesindeki önemli su kaynaklarından biri olan Çavuşcugöl tamamen kurumuştu. Kış mevsiminde yeniden su tutmaya başlayan kuş cenneti Çavuşcugöl bahar yağışları ile birlikte dolmaya başladı.
MAYIS BEREKETİ!
2 ve 3 Mayıs tarihlerinde Konya'nın Ilgın İlçesinde etkili olan sağanak yağış dereleri coşturdu. İlçe merkezinden geçen su kanalı Çiğil Mahallesinden gelen suyu Çavuşcugöl'e taşıdı. Dolan kanal zaman zaman taşma tehlikesi yaşasa da korkulan olmadı.
EKİPLER DURMADAN ÇALIŞTI!
Su kanalının taşma riskine karşı bütün birimler geceyi ayakta geçirdi. DSİ, KOSKİ, Sulama Birliği ve ilçe belediyesi ekipleri iş makineleri ile kanalı sürekli açık tutmaya çalıştı. Gece boyu süren mücadeleyle taşkın riski bertaraf edildi. Kanalın taşıdığı suyun tamamı Çavuşcugöl'e ulaştırıldı.
ILGIN'DA SEVİNÇ!
Su kanalının Çavuşcugöl ile buluştuğu nokta, gün ve gece boyu ilçe halkının uğrak yeri oldu. Büyük bir coşkuyla gelen su Çavuşcugöl'e dolarken oluşan güzel görüntüler Ilgınlıları çok sevindirdi. Su bu yıl bol olsa da Çavuşcugöl tarımsal faaliyetlerde kullanılmayacak.
(Berna Ata)