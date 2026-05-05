Konya’nın kirazını don vurdu mu? İnceleme tamamlandı işte sonuç

Konya'da Mayıs ayında etkili olan sürpriz kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşü, özellikle meyve üreticilerini tedirgin etti. Gece saatlerinde sıfırın altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle kiraz başta olmak üzere çiçek açan meyve ağaçlarında don riski oluştu. Peki, kiraz bahçeleri zarar gördü mü? Yapılan saha kontrolleri sonrası ilk sonuçlar açıklandı.

SAHA KONTROLLERİ TAMAMLANDI

Taşkent ve Hadim ilçelerinde sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından, il ve ilçe tarım müdürlüklerine bağlı teknik ekipler hızla arazilere indi. Meyve bahçelerinde yapılan detaylı incelemelerde, şu ana kadar herhangi bir ciddi hasar veya olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi. Yetkililer, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

KİRAZ AĞAÇLARI DON TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Özellikle Konya'nın güney ilçelerinde çiçeklenme dönemine giren kiraz ağaçları, ani sıcaklık düşüşlerinden en çok etkilenen ürünler arasında yer aldı. Yüksek kesimlerde sıcaklıkların eksi derecelere kadar düşmesi, üreticileri alarma geçirdi. Don riski nedeniyle gözler hem meteoroloji verilerine hem de sahadaki gelişmelere çevrildi.

ÜRETİCİLER GECE BOYUNCA NÖBET TUTTU

Bozkır, Hadim, Güneysınır, Ahırlı, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinde kiraz üreticileri, geceyi bahçelerinde geçirdi. Ağaçları korumak için saman balyaları ve çeşitli materyaller yakılarak ısı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak bu yöntem dikkat gerektiriyor; üreticiler hem donla mücadele ediyor hem de ateşin ağaçlara zarar vermemesi için büyük çaba sarf ediyor.

GEÇEN YILIN ETKİSİ HÂLÂ HAFIZALARDA

2025 yılı baharında yaşanan don olayları nedeniyle bölgede kiraz üretimi ciddi darbe almış, birçok ağaç meyve verememişti. Aynı durumun tekrar yaşanmaması için üreticiler bu yıl daha temkinli davranıyor. İlk kontrollerde hasar tespit edilmemesi umut verici olsa da, uzmanlar önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Genel tabloya bakıldığında, Konya'da etkili olan kar yağışı ve don riskine rağmen şu an için kiraz bahçelerinde büyük bir kayıp görünmüyor. Ancak üreticilerin temkinli bekleyişi sürüyor.

(Meltem Aslan)