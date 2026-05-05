Konya’da bugün vefat edenler 05 Mayıs 2026 Salı

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|HASAN HÜSEYİN KAFA
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KONYA
05.01.1952
|KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
|GÖNÜL ARSLANTAŞ
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ÇUMRA
22.08.1976
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|MEHMET DURAN
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KADINHANI
26.11.1946
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|HASAN DURAN
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KONYA
30.05.1980
|HACIFETTAH MEZARLIĞI
|FAHRİYE TOPUZ
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A.PINARBAŞI
01.09.1950
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|SİNAN GÜRBÜZ
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TOMARZA
01.01.1966
|YAZIR MEZARLIĞI
|FATİME GÜRLER
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ERZİNCAN
18.11.1941
|YAZIR MEZARLIĞI
|AYŞE ALTINTAŞ
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KAMIŞLIÖZ
26.04.1943
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ABDULLAH HADRİ
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HALEP
03.07.1968
|BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|GÜLÜMSER ADIKÜZEL
|
ELDEŞ
20.01.1961
|YAZIR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi