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Konya’da bugün vefat edenler 05 Mayıs 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 05 Mayıs 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 05 Mayıs 2026 Salı günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
HASAN HÜSEYİN KAFA

KONYA

05.01.1952

 KARAHÜYÜK (ÜÇYOL) MEZARLIĞI
GÖNÜL ARSLANTAŞ

ÇUMRA

22.08.1976

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
MEHMET DURAN

KADINHANI

26.11.1946

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
HASAN DURAN

KONYA

30.05.1980

 HACIFETTAH MEZARLIĞI
FAHRİYE TOPUZ

A.PINARBAŞI

01.09.1950

 ÜÇLER MEZARLIĞI
SİNAN GÜRBÜZ

TOMARZA

01.01.1966

 YAZIR MEZARLIĞI
FATİME GÜRLER

ERZİNCAN

18.11.1941

 YAZIR MEZARLIĞI
AYŞE ALTINTAŞ

KAMIŞLIÖZ

26.04.1943

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ABDULLAH HADRİ

HALEP

03.07.1968

 BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
GÜLÜMSER ADIKÜZEL

ELDEŞ

20.01.1961

 YAZIR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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