Latince adı “Allium sativum“ olan bitki hangisidir?

Latince adı Allium sativum olan bitki sarımsaktır.

​Zambakgiller (Liliaceae) ailesine ait olan bu bitki, binlerce yıldır hem mutfaklarda hem de tıp alanında kullanılmaktadır. İçeriğindeki allisid maddesi sayesinde karakteristik kokusuna ve güçlü antibakteriyel özelliklerine kavuşur.

​Türkiye'de özellikle Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi, dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli sarımsaklarıyla bu bitkinin en önemli üretim merkezlerinden biri kabul edilir.

