“Çapraz“ kelimesinin kökeni olan Farsça “çap“ ve “rāst“ kelimeleri ne anlama gelir?

"Çapraz" kelimesinin kökeni, Farsça iki zıt kavramın birleşimiyle oluşmuştur. Bu kelimeyi oluşturan parçaların anlamları şöyledir:

​Çap (چپ): Farsçada "sol" veya "ters" anlamına gelir.

​Rāst (راست): Farsçada "sağ", "düz" veya "doğru" anlamına gelir.

​Bu iki kelime birleşerek "çap u rāst" (sol ve sağ) halini almış, Türkçeye geçerken ses değişikliğine uğrayarak "çapraz" olmuştur.

​Kelimenin Mantığı

​Kelimenin kökenindeki "sol ve sağ" zıtlığı, geometrik veya fiziksel bir kesişmeyi ifade eder. Bir nesnenin hem sağa hem sola doğru uzanması ya da bir ucunun solda, diğer ucunun sağda olması durumu (X şekli gibi), günümüzdeki "birbirini kesen" veya "vereve" anlamını doğurmuştur.

​Aynı kökten gelen "çap" kelimesi de Türkçede hala "bir nesnenin genişliği veya düzlemdeki konumu" gibi anlamlarda, kökenindeki o "ölçü ve yön" ilişkisini koruyarak kullanılmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi