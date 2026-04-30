“Çapraz“ kelimesinin kökeni olan Farsça “çap“ ve “rāst“ kelimeleri ne anlama gelir?
- Güncelleme Tarihi:
"Çapraz" kelimesinin kökeni, Farsça iki zıt kavramın birleşimiyle oluşmuştur. Bu kelimeyi oluşturan parçaların anlamları şöyledir:
Çap (چپ): Farsçada "sol" veya "ters" anlamına gelir.
Rāst (راست): Farsçada "sağ", "düz" veya "doğru" anlamına gelir.
Bu iki kelime birleşerek "çap u rāst" (sol ve sağ) halini almış, Türkçeye geçerken ses değişikliğine uğrayarak "çapraz" olmuştur.
Kelimenin Mantığı
Kelimenin kökenindeki "sol ve sağ" zıtlığı, geometrik veya fiziksel bir kesişmeyi ifade eder. Bir nesnenin hem sağa hem sola doğru uzanması ya da bir ucunun solda, diğer ucunun sağda olması durumu (X şekli gibi), günümüzdeki "birbirini kesen" veya "vereve" anlamını doğurmuştur.
Aynı kökten gelen "çap" kelimesi de Türkçede hala "bir nesnenin genişliği veya düzlemdeki konumu" gibi anlamlarda, kökenindeki o "ölçü ve yön" ilişkisini koruyarak kullanılmaktadır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”