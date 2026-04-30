Konya’da bugün vefat edenler 30 Nisan 2026 Perşembe

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|FUNDA AKSOYLU
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EREĞLİ
27.03.1948
|YAZIR MEZARLIĞI
|HÜSEYİN COŞKUN
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KOŞUKAVAK
10.10.1957
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|ÜMMÜ DAĞ
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KARKIN
01.04.1933
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|MEVLÜT ELMAS
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SELÇUKLU
01.05.1993
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|İSMAİL ÖZDEMİR
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ÇEŞMELİSEBİL
15.03.1948
|YAZIR MEZARLIĞI
|ALİ İHSAN ERDEM
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AKŞEHİR
30.08.1971
|YAZIR MEZARLIĞI
|ABDULLAH MÜTEVELLİOĞLU
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DOĞANHİSAR
09.10.1978
|YAZIR MEZARLIĞI
|FATMA RASBACI
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T.KARAHÜYÜK
19.04.1954
|YAĞBASAN MEZARLIĞI
|RECEP KAYA
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ELEŞKİRT
15.07.1956
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|İBRAHİM FEVZİ SAĞOL
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KONYA
01.08.1934
|KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
|HASAN ÖVSEME
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KONYA
01.02.1942
|MUSALLA MEZARLIĞI
|ASAF YÜCETAŞ
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KONYA
24.01.1944
|MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
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Kaynak: Haber Merkezi