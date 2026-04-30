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Konya’da bugün vefat edenler 30 Nisan 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 30 Nisan 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 30 Nisan 2026 Perşembe günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
FUNDA AKSOYLU

EREĞLİ

27.03.1948

 YAZIR MEZARLIĞI
HÜSEYİN COŞKUN

KOŞUKAVAK

10.10.1957

 ÜÇLER MEZARLIĞI
ÜMMÜ DAĞ

KARKIN

01.04.1933

 ÜÇLER MEZARLIĞI
MEVLÜT ELMAS

SELÇUKLU

01.05.1993

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
İSMAİL ÖZDEMİR

ÇEŞMELİSEBİL

15.03.1948

 YAZIR MEZARLIĞI
ALİ İHSAN ERDEM

AKŞEHİR

30.08.1971

 YAZIR MEZARLIĞI
ABDULLAH MÜTEVELLİOĞLU

DOĞANHİSAR

09.10.1978

 YAZIR MEZARLIĞI
FATMA RASBACI

T.KARAHÜYÜK

19.04.1954

 YAĞBASAN MEZARLIĞI
RECEP KAYA

ELEŞKİRT

15.07.1956

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
İBRAHİM FEVZİ SAĞOL

KONYA

01.08.1934

 KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
HASAN ÖVSEME

KONYA

01.02.1942

 MUSALLA MEZARLIĞI
ASAF YÜCETAŞ

KONYA

24.01.1944

 MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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