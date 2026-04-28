Cihanbeyli’de emeklilere özel çay ve simit evi geliyor

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Cihanbeyli’de emeklilere özel çay ve simit evi geliyor

Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlandıklarını açıkladı. İlçede özellikle emekli ve yaşlı vatandaşlara hitap edecek "Çay ve Simit Evi”nin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YENİ ADIM

Başkan Kızılkaya, hayata geçirilecek proje ile dar gelirli ve emekli vatandaşlara destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Kızılkaya, bu tür projelerin toplumun farklı kesimlerine katkı sunduğunu ifade etti.

UYGUN FİYATLI VE SAMİMİ ORTAM

Projeyle birlikte emekli ve yaşlı bireylerin uygun fiyatlarla çay ve simit gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan oluşturulacak. Aynı zamanda vatandaşların bir araya gelerek vakit geçirebileceği sıcak ve samimi bir sosyal ortamın sağlanması hedefleniyor.

KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAK

Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Kızılkaya, projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını dile getirdi. Belediye olarak sosyal içerikli projelere öncelik vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

(Cumali Özer)

