Son düdük çaldı! Konyaspor evinde Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 31. haftasında İlhan Palut'un yönetimindeki Konyaspor ile Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de 50. randevu

Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 49 maçta Konyaspor 12 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 25 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 58 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 80 defa rakip fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 24 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 6 kez kazanırken, 8 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 27 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 28 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-1'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Halil Umut Meler düdük çaldı

Konyaspor-Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR;

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

6' Ceza sahası içinde topla buluşan Paul Onuachu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

11' Tümosan Konyaspor için Marko Jevtovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

17' Tümosan Konyaspor takımında Adil Demirbağ, sarı kart görüyor.

24' Ceza sahası içinde topla buluşan Adamo Nagalo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

32' GOL! Berkan Kutlu Tümosan Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

39' GOL! Berkan Kutlu ile Tümosan Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

43' Sol kanatta topla buluşan Jackson Muleka, rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

46' Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Christ Inao Oulai oyundan çıkarken Ozan Tufan oyuna giren isim.

59' Tim Jabol-Folcarelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

62' Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enis Bardhi çıkıyor ve yerine Diogo Goncalves oyuna giriyor.

79' GOL! (Trabzonspor) Felipe Augusto, farkı 1'e indiren golü atıyor.

87' Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

90' Tümosan Konyaspor takımında Berkan Kutlu hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Tümosan Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

