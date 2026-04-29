Trendyol 1. Lig Play-Off Final karşılaşması Konya’da oynanacak

- Güncelleme Tarihi:

Trendyol 1. Lig Play-Off Final karşılaşması Konya'da oynanacak
Trendyol 1. Lig Play-Off Final karşılaşması, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

TFF, Trendyol 1. Lig Play-Off finaline dair güncel kararını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre final karşılaşması, Konya'da bulunan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Daha önce 22 Mayıs Cuma günü yapılacağı belirtilen müsabakanın tarihi, 24 Mayıs Pazar olarak revize edildi.

Play-Off Takvimi Netleşti

1. Lig'de ilk tur maçları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü başlayacak.

2. turda ise ilk karşılaşmalar 11 Mayıs Pazartesi günü oynanacak, rövanş mücadeleleri ise 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER