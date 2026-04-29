Meteoroloji’den 5 il için “sarı’’ kodlu kuvvetli yağış uyarısı
- Güncelleme Tarihi:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önümüzdeki saatlerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için “sarı“ kodlu hava uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Diyarbakır çevreleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde önümüzdeki saatlerde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.
Mardin çevrelerinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır ve Batman illeri için de uyarıda bulunan Genel Müdürlük, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Batman il geneli ile Diyarbakır'ın güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Açıklamalarda, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yağış anında meydana gelebilecek; ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”