Konya’da sağanak tarım arazilerini vurdu! Tarlalar sular altında kaldı

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Yukarı Acıkuyu Mahallesi’nde etkili olan kısa süreli sağanak yağış, tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından bazı tarlalar tamamen suyla kaplanırken, üreticiler ekili alanlarda oluşabilecek zarar konusunda endişe yaşadı.

Karapınar'IN Yukarı Acıkuyu Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan sel, ekili alanlarda ciddi zarara yol açtı. Ereğli'de ise Karaağıl ve Kütören mevkilerinde benzer şekilde yağışın şiddeti arttı ve taşkınlar görüldü.

Merada otlayan küçükbaş hayvanlar zor anlar yaşadı!

Merada otlayan küçükbaş hayvanlar olumsuz etkilenirken çobanlar hayvanları korunaklı yerlere götürdü. Bölgede kısa süre etkisini gösteren yağmur, özellikle tarım arazilerinde su birikintilerine yol açtı.

Çiftçiler, yonca biçimi ve hasat çalışmalarını gerçekleştiremezken, yeni ekimi yapılan şeker pancarı başta olmak üzere bazı tarım ürünlerinin zarar gördüğü bildirildi. Haziran ayında yaşanan bu ani ve şiddetli yağışlar, bölgedeki üreticilerde endişeye neden oldu.

Çumra'da da benzer manzaralar yaşandı

Öte yandan Konya'nın Çumra ilçesinde de kısa süre etkili olan yağmur, birçok tarım arazisinin su altında kalmasına neden oldu. Yağışın ardından oluşan görüntüler dikkat çekerken, çiftçiler ortaya çıkan manzarayı şaşkınlıkla izledi.

Yağışı gören çiftçilerin birçoğu, "İlili sel almış gibi olmuş” ifadelerini kullanarak yağmurun etkisini anlattı. Bölgedeki üreticiler ise yaşanan su baskınlarına rağmen yağışın bereket getirmesini temenni ederek, "Rabbim rahmetini eksik etmesin, her şeyin hayırlısını versin. Şükürler olsun.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yetkililerin, oluşan zarar ve su baskınlarıyla ilgili saha tespit çalışmalarına başlaması bekleniyor.

(Cumali Özer)