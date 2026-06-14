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İmam ve müezzin girdikleri gölette boğuldu

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İmam ve müezzin girdikleri gölette boğuldu
Artvin’in Arhavi ilçesinde serinlemek amacıyla girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren imam ve müezzin, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli (35) ile Güneşli Camii İmam Hatibi Rüstem Özdemir (27), serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra iki kişinin suda hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki din görevlisi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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