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“Trafik polislerinin vatandaşı darp ettiği’’ iddiasına soruşturma

“Trafik polislerinin vatandaşı darp ettiği’’ iddiasına soruşturma
İçişleri Bakanlığı, dün Iğdır’da 2 trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği iddialarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda mülkiye ve polis müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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