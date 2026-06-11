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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2 bin 610 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Sonuçlar, Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden öğrenilebilir.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 18 - 24 Mayıs 2026 tarihlerinde başvuruları alınan "2026 Yılı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik) ve Destek Personeli (Bakım-Onarım) Alımı" yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

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