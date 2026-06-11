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Çin’de patlama: 7 ölü 17 yaralı

Çin’de patlama: 7 ölü 17 yaralı
Çin’in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Guilin iline bağlı Şingan ilçesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, az katlı binaların bulunduğu sokaktaki üç katlı bir yapının üst katının patlamanın etkisiyle alev aldığı ve çevredeki binaların ön cephelerinin hasara uğradığı görüldü.

Yetkililer, patlamanın doğal gaz borusu veya benzeri bir etkenden kaynaklanmadığını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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