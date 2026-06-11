Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından haziran ayına ilişkin politika faiz kararını duyurdu. Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37’de sabit bırakıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yılın dördüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Faiz kararında "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur." denildi.
Son dakika haberine göre, Haziran 2026 PPK toplantısının ardından açıklanan faiz kararıyla birlikte, para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yola dair mesajlar içeren metin de paylaşıldı.
METNİ İMZALAYANLAR
TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantı metnine Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara ve Elif Haykır Hobikoğlu imza attı.
Nisan ayındaki PPK toplantısında da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 düzeyinde sabit bırakılmıştı.
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