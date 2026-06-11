Konya’da kurt saldırısı! Çoban köpeği sürünün arasına böyle daldı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Kütükuşağı Mahallesi kırsalında çekilen görüntüler dikkat çekti. Çoban Ömer Kan tarafından kaydedilen videoda, bölgede görülen kurtların bir köpeğe saldırdığı anlar görüntülendi.

Kırsal alanda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına kadar yaklaşabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

O anları saniye saniye kaydetti

Edinilen bilgilere göre, Kütükuşağı kırsalında görülen kurtların bir köpeğe saldırdığı bildirildi. Olayın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle hayvan yetiştiricilerinin ve çobanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Çoban Kan'ın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların bir köpeğe saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kütükuşağı kırsalında yaşanan olay, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına ne kadar yaklaştığını gözler önüne serdi.

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Bölge sakinlerinden, benzer durumlarla karşılaşmaları halinde gerekli güvenlik tedbirlerini almaları ve durumu ilgili kurumlara bildirmeleri istendi. Yetkililer, kırsal alanlarda hayvanlarını otlatan vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

O anlar kamerada;

(Berna Ata)