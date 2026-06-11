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KONYA Haberleri

Konya merkezi sel aldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya merkezi sel aldı

Konya genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış ve dolu geçişleri, birçok ilçede sel, su baskını ve altyapı sorunlarına neden oldu. Dün bazı ilçelerin yanı sıra kent merkezinde de zaman zaman etkili olan kuvvetli yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

MERAM'DA SEL SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Meram ilçesine bağlı Çayıtbağı ve Gödene mahallelerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar ev ve bahçelerinde biriken sularla mücadele etti.

İşte merkez ilçeden görüntüler;

KULU'DA BAHÇE DUVARLARI YIKILDI

Kulu ilçesine bağlı Dipdede Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok noktada su baskınları meydana geldi. Dün sel nedeniyle bahçe duvarları yıkılırken, yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bazı yollarda oluşan hasar ulaşımda aksamalara yol açtı. Sel sularının taşıdığı toprak ve taşlar da mahalle içi yolların zarar görmesine neden oldu.

ILGIN'DA TOPRAK ÇÖKMESİ YAŞANDI

Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Kumludöken mevkisinde dün etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle toprak çökmesi meydana geldi. Çökme sonucu bölgedeki yol ulaşıma kapanırken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

EREĞLİ'DE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu, Beyören ve Göndelen mahalleleri arasında etkili olan şiddetli dolu yağışı, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde aniden başlayan ve ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar doludan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, araçlar ve açık alanlar zarar gördü.

ÇİFTÇİLER HASAR TESPİTİNİ BEKLİYOR

Dolu yağışının tarım arazileri ve ekili alanlarda önemli zararlara yol açmış olabileceği belirtiliyor. Bölgedeki üreticiler ürünlerinde oluşabilecek hasarın boyutunu merak ederken, gözler sahada yapılacak inceleme ve hasar tespit çalışmalarına çevrildi.

BOZKIR'DA YAĞIŞ GÜNLÜK YAŞAMI AKSATTI

Bozkır ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış kısa sürede şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yetkililer, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Meltem Aslan)

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