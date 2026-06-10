Konya’nın bir ilçesi dünyaya tanıtılacak!

Konya'nın Karapınar ilçesini uluslararası turizm ve bilim dünyasında öne çıkaracak UNESCO Küresel Jeopark Ağı hedefi doğrultusunda önemli bir gelişme yaşandı. Karapınar'ın jeolojik, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak üç teknik destek projesinin sözleşmeleri imzalandı.

KARAPINAR UNESCO JEOPARK PROJESİ NEDİR?

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan çalışmalar kapsamında Karapınar Belediyesi, Karapınar Kaymakamlığı ve Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı'na (MEVKA) sunulan üç teknik destek projesi hayata geçirilecek.

Düzenlenen imza törenine Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen ile proje paydaşları katıldı.

KARAPINAR'IN 5 YILLIK YOL HARİTASI NASIL OLUŞTURULACAK?

Karapınar Belediyesi tarafından yürütülecek "Karapınar Jeopark Jeoloji Haritalama ve Destinasyon Planı Projesi" kapsamında ilçenin jeolojik miras envanteri hazırlanacak. Çalışmalarla birlikte jeositler belirlenecek, destinasyon planlamaları yapılacak ve Karapınar Jeoparkı'nın önümüzdeki 5 yılı kapsayan yol haritası oluşturulacak.

MEKE GÖLÜ VE OBRUKLAR DÜNYAYA NASIL TANITILACAK?

Karapınar Kaymakamlığı tarafından yürütülecek "Karapınar Jeoparkı Tanıtım ve Dijital Görünürlük Projesi" ile ilçenin önemli doğal mirasları ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılacak. Proje kapsamında Meke Gölü, Acıgöl, obruklar ve bölgedeki volkanik oluşumların dijital görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

JEOPARK EĞİTİM MASTER PLANI NELERİ KAPSIYOR?

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek "Karapınar Jeopark Eğitim Master Planı Projesi" kapsamında eğitim, farkındalık çalışmaları, paydaş katılımı ve kapasite geliştirme alanlarında kapsamlı planlamalar yapılacak. Projenin, jeopark bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunması bekleniyor.

KARAPINAR'A BU PROJELER NE KAZANDIRACAK?

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, hayata geçirilecek projelerin ilçenin bilimsel altyapısını güçlendireceğini, tanıtım kapasitesini artıracağını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Önal, sürece destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, MEVKA ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, Karapınar'ın geleceğini şekillendirecek projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

KARAPINAR'DA DAHA ÖNCE HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILDI?

UNESCO Küresel Jeopark Ağı hedefi doğrultusunda geçtiğimiz ay Karapınar Acıgöl, Meke Maarı ve Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi'nde saha incelemeleri gerçekleştirilmişti. Bölgenin jeolojik zenginliklerinin yerinde incelendiği programın ardından tanıtım toplantısı düzenlenmişti.

Karapınar'da yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi ve uluslararası turizmde daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

(Meltem Aslan)