Bozkır’da sağanak yağış etkili oldu!

Konya genelinde bugün sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Özellikle Bozkır ilçesinde aniden başlayan sağanak kısa sürede şiddetini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde ve çevre mahallelerde etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağışın ardından bölgede hava zaman zaman etkisini sürdürürken, yetkililer ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi