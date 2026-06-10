Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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YAŞAR GÜREL
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BULDUK
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YAZIR MEZARLIĞI
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DUDU GÜÇ
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ARGITHAN
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ŞÜKRÜ ÇOLAK
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AKSARAY
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ŞABAN ŞAHMAN
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ELMACI MEZARLIĞI
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SAMİ ÇETİN
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AVDUL
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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SEHER KURT
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KONYA
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SITTIKA SEZEN
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KÜÇÜKKARAPINAR
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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İSMAİL KARABAĞ
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GÖYNÜKKIŞLA
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YAZIR MEZARLIĞI
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TÜNCER GÜREL
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YAZIR MEZARLIĞI
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MEDİNE ŞENER
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ZAFERİYE
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YAZIR MEZARLIĞI
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İSMAİL ULUPOLAT
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KONYA
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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HATİCE TAŞCI
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KARASINIR
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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MUSTAFA ÖZYÖRÜKOĞLU
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SEYYAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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HABİBE İNİK
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YUNAK
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HALİL YILDIZ
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SİYASET ÇİFTCİ
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SUNGUR
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SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI