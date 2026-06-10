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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 10 Haziran 2026 Çarşamba günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

YAŞAR GÜREL
 

BULDUK
01-11-1947

YAZIR MEZARLIĞI

DUDU GÜÇ
 

ARGITHAN
05-06-1936

TEKKE MEZARLIĞI

ŞÜKRÜ ÇOLAK
 

AKSARAY
06-12-1955

ALİYENLER MEZARLIĞI

ŞABAN ŞAHMAN
 

TÜRKMENCAMİLİ
20-03-1961

ELMACI MEZARLIĞI

SAMİ ÇETİN
 

AVDUL
15-12-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEHER KURT
 

KONYA
01-09-1987

ARAPLAR MEZARLIĞI

SITTIKA SEZEN
 

KÜÇÜKKARAPINAR
20-05-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

İSMAİL KARABAĞ
 

GÖYNÜKKIŞLA
10-04-1944

YAZIR MEZARLIĞI

TÜNCER GÜREL
 

KALE
29-01-1953

YAZIR MEZARLIĞI

MEDİNE ŞENER
 

ZAFERİYE
01-07-1948

YAZIR MEZARLIĞI

İSMAİL ULUPOLAT
 

KONYA
29-04-1951

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HATİCE TAŞCI
 

KARASINIR
12-07-1949

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MUSTAFA ÖZYÖRÜKOĞLU
 

SEYYAR
08-04-1945

YAZIR MEZARLIĞI

HABİBE İNİK
 

YUNAK
01-01-1983

MUSALLA MEZARLIĞI

HALİL YILDIZ
 

KONYA
01-03-1966

ÜÇLER MEZARLIĞI

SİYASET ÇİFTCİ
 

SUNGUR
01-01-1975

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

 

 

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