Konya’da tarımsal kontroller aralıksız sürüyor

Konya’nın Çeltik ilçesinde tarımsal üretim alanlarına yönelik saha kontrolleri aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekili alanlar düzenli olarak denetlenirken, ürünlerin gelişim süreçleri de yerinde inceleniyor.
Gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında üreticilere teknik destek sağlanırken, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik bilgilendirmelerde de bulunuluyor. Yetkililer, üreticilerin karşılaşabileceği sorunların yerinde tespit edilerek çözüm önerilerinin sunulduğunu belirtti.
Sürdürülebilir üretim hedefleniyor
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması amacıyla saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, üreticilerin her zaman yanında olunacağı ve tarımsal faaliyetlerin yakından takip edilmeye devam edeceği vurgulandı.
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