Konya’da dolu haberleri peş peşe geliyor! 2 İlçe beyaza büründü

Konya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarıların ardından sağanak yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bugün şehir merkezi başta olmak üzere birçok ilçede sağanak yağış etkili olurken, bazı bölgelerde yağış doluya dönüştü ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Ereğli'de dolu!

Dolu yağışının etkili olduğu ilçelerden biri Ereğli oldu. İlçeye bağlı Kamışlıkuyu, Beyören ve Göndelen mahalleleri arasında aniden başlayan şiddetli dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde başlayan yağışta ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri, kısa sürede bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Balcılar beyaza büründü

Dolu yağışının etkili olduğu bir diğer ilçe ise Taşkent oldu. Balcılar Mahallesi'nde etkili olan dolu nedeniyle yerler kısa sürede beyaza bürünürken, ekili alanların da zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi