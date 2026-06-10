Konya’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Haziranda kış

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu,Beyören ve Göndelen mahalleleri arasında etkili olan şiddetli dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde aniden başlayan yağışta ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri, kısa sürede bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Yoğun dolu yağışı nedeniyle bölgeden geçen sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi sonucu dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın etkisini artırdığı anlarda trafikte zaman zaman aksama yaşanırken, sürücüler güvenli alanlarda beklemeyi tercih etti.
Çiftçiler hasar endişesi taşıyor
Şiddetli dolunun özellikle tarım arazileri ve ekili alanlarda zarara yol açabileceği belirtiliyor. Bölgedeki çiftçiler, yağışın ardından ürünlerinde oluşabilecek hasarın boyutunun yapılacak incelemelerle netlik kazanacağını ifade ederek endişelerini dile getirdi.
Cep telefonlarıyla kaydettiler
Vatandaşlar, ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Uzun süre etkisini sürdüren yağışın büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını belirten bölge sakinleri, benzer bir hava olayını uzun zamandır görmediklerini söyledi.
Yağışın ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor. Yetkililer ise ani hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesi çağrısında bulundu.
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