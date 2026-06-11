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KONYA Haberleri

Konyalılar dikkat! 19 ilçede etkili olacak! 4 gün boyunca devam edecek

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konyalılar dikkat! 19 ilçede etkili olacak! 4 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da sağanak etkili olacak. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminilerini güncelledi. Peki Konya'nın hangi ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak? Hangi günlerde yağış olacak? İşte 5 günlük Konya hava durumu…

KONYA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 

Meteorolojik verilere göre Konya'da bugün hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 25°C, en düşük sıcaklığının ise 17°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %47 civarında olurken, yaklaşık 0.1mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın kuzey kuzey doğu 10 km/sa hızında, genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor.

BU 4 GÜNE DİKKAT! KUVVETLİ GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Konya'da 11 Haziran Perşembe günü (Bugün) ve 12,13,14 Haziran günlerinde yer yer sağanak yağışlı geçecek. 

Sağanak yağış Konya'nın merkez ilçeler dahil Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Seydişehir, Sarayönü, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde etkili olacak. Yağışların bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.

Yarın için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°.

Cumartesi Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°.

Pazar Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°.

Pazartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.

(Berna Ata)

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