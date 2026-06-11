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KONYA Haberleri

Konya’da ölümlü kaza! Yaya kadın hayatını kaybetti

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da ölümlü kaza! Yaya kadın hayatını kaybetti
Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaşamını yitirdi.

Kaza, Sille Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 42 BFH 622 plakalı bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşenur C.'ye (27) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadın yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Asım Erdem)

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