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KONYA Haberleri

İsveç’ten gelen gurbetçi Konya’da kazaya karıştı! 2 kişi yaralandı

Bekir Turan
Muhabir

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İsveç’ten gelen gurbetçi Konya’da kazaya karıştı! 2 kişi yaralandı
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 19.20 sıralarında Konya-Ankara kara yolu üzerindeki Ömeranlı Mahallesi Celep Kavşağı'nda meydana geldi.

İsveç'ten yıllık iznini geçirmek için Kulu'ya gelen 72 yaşındaki Mehmet A. idaresindeki otomobil ile A.S.A. (31) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.C. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Turan)

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