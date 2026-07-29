İsveç’ten gelen gurbetçi Konya’da kazaya karıştı! 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 19.20 sıralarında Konya-Ankara kara yolu üzerindeki Ömeranlı Mahallesi Celep Kavşağı'nda meydana geldi.
İsveç'ten yıllık iznini geçirmek için Kulu'ya gelen 72 yaşındaki Mehmet A. idaresindeki otomobil ile A.S.A. (31) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.C. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Bekir Turan)