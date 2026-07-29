6 Yılda 4 Ülkeye Ulaştı: Konyalı Genç Girişimci Ali Karan’dan Uluslararası Başarı

Uzun yıllardır yerli ve yabancı yatırımcılara gayrimenkul danışmanlığı alanında hizmet veren Konyalı genç iş insanı Ali Karan, uluslararası büyüme yolculuğuna bir halka daha ekledi. Türkiye, Dubai ve Fransa'da faaliyet gösteren Future Homes, şimdi de Endonezya'nın dünyaca ünlü Bali Adası'nda yeni ofisini hizmete açtı.



6 Yılda 1000'den Fazla Evi Sahipleriyle Buluşturdu

Konya'nın Kulu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Karan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Future Homes, 6 yıldır gayrimenkul sektöründe güven ve kalite odaklı hizmet sunuyor. Türkiye'den başlayan başarı hikâyesi bugün dört farklı ülkeye ulaşan şirket, bugüne kadar 1000'den fazla konutun satışını ve teslimini gerçekleştirerek dünyanın farklı noktalarındaki yatırımcıları hayallerindeki evlerle buluşturdu.

Antalya ve Mersin'deki çalışmalarının ardından Dubai ve Fransa'da da faaliyetlerini sürdüren şirket, son olarak Endonezya'nın gözde turizm merkezi Bali'de açtığı yeni ofisle uluslararası ağını genişletti.



"Başarıya Giden Yol Her Zaman Düz Değil”

Başarı yolculuğunun kolay olmadığını ifade eden Ali Karan, yaşadığı zorlukların bugün geldiği noktaya ulaşmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Karan, "Ben başarıya giden yolun her zaman düz olduğuna inanmıyorum. Yaklaşık sekiz-dokuz yıl önce hayatımın en zor dönemlerinden birini yaşadım. O süreç bana pes etmemeyi, kriz yönetimini ve ticarette iniş çıkışların doğal olduğunu öğretti. Bugün geriye dönüp baktığımda, o zorlukların beni bugünkü Ali Karan yaptığını görüyorum” dedi.



Hedef: Dünyada Güvenilir Bir Marka Olmak

Türkiye, Dubai ve Fransa'nın ardından Bali'de de ofis açmanın kendileri için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Karan, bunun yalnızca yeni bir yatırım olmadığını vurguladı.

"Bali'deki ofisimiz, yıllar süren emeğin, sabrın ve disiplinin bir sonucu. Bulunduğumuz her ülkede güvenilir ve kaliteli hizmet sunarak hem ülkemizi hem de Konya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Yolun daha başındayız ve önümüzde çok daha büyük hedefler var” ifadelerini kullandı.

Konya'dan Dünyaya Uzanan Başarı Hikâyesi

Konya'nın Kulu ilçesinden çıkarak uluslararası gayrimenkul sektöründe önemli bir başarıya imza atan Ali Karan, bugün Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Endonezya'da faaliyet gösteren şirketiyle küresel ölçekte büyümesini sürdürüyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılara sunduğu danışmanlık hizmetiyle dikkat çeken genç girişimci, hayata geçirdiği projeler ve 1000'i aşkın teslim edilen konutla adından söz ettirirken, Future Homes markasını uluslararası alanda daha da büyütmeyi hedefliyor.