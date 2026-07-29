92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki bir kadın, tarlada yanmış halde ölü bulundu.
Olay, Toktamış mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sürmek için bölgeye gelen bir vatandaş, yanmış bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cenazesi morga kaldırıldı
Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 92 yaşındaki Refia Usta olduğu belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İhtimaller değerlendirilyor
Refia Usta'nın dün tarladaki otları temizlemek amacıyla ateş yaktığı, alevlerin kıyafetlerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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