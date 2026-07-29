Hac kesin kayıtları yarın başlıyor

Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos’a kadar e-Devlet’ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027’ye kadar geçerli olması gerekiyor.
Kura heyecanı geride kaldı. Gözler şimdi kesin kayıtlarda. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları, kesin kayıtlarını yarın yapmaya başlayacak.
Kayıt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Kesin kayıt takvimi 18 Ağustos'a kadar sürecek.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hacı adaylarına pasaport uyarısı yaptı. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor.
Bu yıl hac kurasına 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. Türkiye'den kutsal topraklara 84 bin 942 kişi gidecek.
Kutsal topraklara hasretin biteceği o büyük buluşma için yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında olacak
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”