Konya’da fırında yangın! Çatı alevlere teslim oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 18 yıldır hizmet veren fırında dün saat 16.00 sıralarında çatıdan dumanlar yükseldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında fırının çatı bölümünde büyük çapta hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
(Cumali Özer)