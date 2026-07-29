Karatay’da 5. geleneksel camiler ve Kur’an kursları arası futbol turnuvası başladı

Karatay Belediyesi tarafından, yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen 5. Geleneksel Camiler ve Kur’an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı. Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda toplam 58 takım ve 754 sporcu mücadele edecek.

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada Minikler kategorisinde 30 takım ve 390 sporcu, Yıldızlar kategorisinde ise 28 takım ve 364 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, çocukların yaz Kur'an kursu dönemini sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine imkân sunuyor. Turnuva kapsamında sporcuların ulaşımı ise Karatay Belediyesi tarafından sağlanırken, organizasyon boyunca çeşitli ikramlarda bulunulacak, öğrencilere ve antrenörlere de çeşitli hediyeler verilecek. FİNAL MÜSABAKALARI 12 AĞUSTOS'TA Final müsabakaları ise 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Gün Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Minikler kategorisi final karşılaşması saat 16.00'da, Yıldızlar kategorisi final karşılaşması ise saat 17.00'de oynanacak. Ödül töreni aynı gün saat 18.00'de düzenlenecek. Turnuva sonunda her iki kategoride ilk üç dereceyi elde eden takımlara kupa, madalya ve para ödülü verilecek. KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel hale getirdikleri turnuvanın çocukların hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, yaz Kur'an kurslarının manevi eğitimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerle de desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Kılca, "Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklarımızın hem verimli vakit geçirmeleri hem de sporla buluşmaları amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvamızın bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Turnuvamız sayesinde çocuklarımız hem takım olma bilincini geliştiriyor hem de arkadaşlık, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın her alanda gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Karatay İlçe Müftülüğümüze, antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi. Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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