LGS giriş belgesi sorgulama 2026: e-Okul sınav giriş bilgileri ekranı
13 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava gireceği yeri öğrenmek ve belge indirmek isteyen öğrenciler, “e-Okul LGS giriş belgesi“ araştırıyor. İşte, LGS sınav giriş belgesi ekranı 2026
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için geri sayım sürerken, sınava katılacak öğrencilerin beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceğini öğrenmek isteyen adaylar, e-Okul sistemi üzerinden giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.
13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde öğrenciler ve veliler, sınav yeri sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor.
Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için adayların giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve belgede yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Peki; LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yeri nereden öğrenilir? İşte 2026 LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
LGS sınav giriş belgesi sorgulama 2026
2026 LGS kapsamındaki merkezi sınav için giriş bilgileri erişime açıldı.
Öğrenciler sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak mühürleniyor ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim ediliyor.
Sınavda geçerli olan belge de bu onaylı belge oluyor.
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