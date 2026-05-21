3. Konya mesleki eğitim istihdam fuarı için protokol imzalandı

Konya Valiliği koordinasyonunda, Konya Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenecek olan 3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı için iş birliği protokolü imzalandı. 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar; Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek.

PROTOKOLE GENİŞ KATILIM

İş birliği protokolü; İbrahim Akın, Uğur İbrahim Altay, Mustafa Büyükeğen, Ömer Faruk İyibildiren, Murat Yiğit ve Önder Çiftçi tarafından imzalandı.

VALİ AKIN: "ÖĞRENCİLERİMİZİ İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTURACAĞIZ”

İmza töreninde konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, fuarın hem öğrenciler hem de iş dünyası açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Mesleki eğitim alan 11. sınıf öğrencilerinin staj süreçlerinde firmalarla buluşmasının hedeflendiğini ifade eden Akın, mezuniyet aşamasındaki 12. sınıf öğrencileri için de istihdam kapılarının aralanacağını söyledi.

Akın, "Bu protokol ile iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkı sunmayı ve öğrencilerimize güçlü kariyer fırsatları oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

FUAR YİNE KOS'TA DÜZENLENECEK

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, önceki yıllarda olduğu gibi Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Fuar kapsamında yaklaşık 100 çadır kurulacak. Sanayiciler ile kurum ve kuruluşlar, "Gelecek Sen'de” uygulaması üzerinden daha önce eşleştirilen öğrencilerle bir araya gelecek.

GEÇEN YIL 32 BİNİN ÜZERİNDE EŞLEŞME YAPILDI

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı'nda 32 binin üzerinde firma-öğrenci eşleştirmesi gerçekleştirildi. Yetkililer, bu yıl da fuarın gençlerin kariyer planlamasına önemli katkı sağlamasını hedefliyor.

(Cumali Özer)