Karapınar’da ilkokul öğrencilerine “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek’’ etkinliği
Konya’nın Karapınar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek“ projesi çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesi çerçevesinde, Amil Önal İlkokulu öğrencilerine çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmesine yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, kişisel hijyen, dengeli beslenme, hareketli yaşam ve hastalıklardan korunma konularında öğrencilere bilgi verildi.
Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı davranışlar anlatılırken, interaktif etkinliklerle çocukların konuya aktif katılımı sağlandı.
Çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığını korumaya ve çocukların sağlıklı bir geleceğe güvenle adım atabilmeleri için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
