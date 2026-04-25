2026 LGS sınav tarihi değişti mi? LGS ne zaman yapılacak?
Milyonlarca öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) son dakika açıklaması geldi. Buna göre sınav takviminde değişikliğe gidildi. Peki, 2026 LGS sınav günü değişti mi? LGS ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
LGS 2026 sınavına bu yıl 8. sınıfta öğrenim gören ve başvurusunu tamamlayan öğrenciler katılacak. Sınav için geri sayım sürerken, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tarihinin geçtiğimiz günlerde değiştirildiği duyurulmuştu. Peki, LGS sınav günü hangi tarihe alındı? 2026 LGS hangi gün yapılacak? İşte detaylar...
LGS 2026 ne zaman yapılacak?
Daha önce 14 Haziran'da gerçekleştirileceği duyurulan LGS sınavı Dünya Kupası maçı nedeniyle bir gün öne çekilerek 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 25 Nisan 2026 itibarıyla sınava 48 gün kaldı.
LGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr” adresi üzerinden açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026'da açıklanacak.
