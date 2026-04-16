Akşehir BİLSEM’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapılarını açtı

Akşehir'de bulunan Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, bugün gerçekleştirilen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Öğrencilerin hazırladığı projeler, açılışın ilk gününde yoğun ilgiyle karşılandı.
Fuarın açılış programına Mustafa Yiğit, A. Barbaros Topaloğlu, Eyüp Yılmaz, ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları projeleri tanıtarak ziyaretçilere detaylı bilgiler verdi. Katılımcılar ise stantları gezerek projeleri yakından inceleme ve öğrencilerle birebir sohbet etme fırsatı buldu.
Yetkililer, bu tür bilimsel etkinliklerin öğrencilerin araştırma, problem çözme ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmede önemli rol oynadığını belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK destekli projelerin bilimsel eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağladığına dikkat çekildi.
15-16 Nisan tarihlerinde ziyarete açık olacak fuara tüm vatandaşlar davet edildi.
