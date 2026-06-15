Konya’da eğitim gören genç diş hekiminden acı haber

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı mezunlarından Uzman Diş Hekimi Toygar Say'ın vefat haberi sağlık camiasını yasa boğdu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 32 yaşındaki Say'ın ani ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

EĞİTİM HAYATINDA BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

3 Şubat 1994 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Toygar Say, ilk ve orta öğrenimini Recep Birsin Özen İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Daha sonra Özel Adana Koleji Fen Lisesi'nde yüzde 100 burslu olarak eğitim gördü ve 2012 yılında mezun oldu. Akademik başarısını üniversite yıllarında da sürdüren Say, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2018 yılında mezun olarak meslek hayatına adım attı.

UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ'Nİ TERCİH ETTİ

Mezuniyetinin ardından yaklaşık bir yıl özel sektörde çalışan Toygar Say, uzmanlık eğitiminin önemini fark ederek Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı'na hazırlandı. Başarılı bir sınav sürecinin ardından 2021 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı.

2024 YILINDA UZMAN ÇOCUK DİŞ HEKİMİ OLDU

Toygar Say, 2024 yılında "Velilerin Sosyodemografik Seviyesi ile Çocukların Oral Hijyen Alışkanlıklarına Bakış Açısının Değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışmasını başarıyla savunarak Uzman Çocuk Diş Hekimi unvanını almaya hak kazandı. Meslek hayatı boyunca özellikle çocuk hastalara yönelik tedavi yöntemleri üzerine yoğunlaştı.

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Genel anestezi altında diş tedavileri, sedasyon uygulamaları, pediatrik zirkonyum kronlar ve paslanmaz çelik kronlar Toygar Say'ın özel ilgi alanları arasında yer aldı. Çocukların ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Say, kısa sürede alanında sevilen ve saygı duyulan isimlerden biri oldu.

SAĞLIK CAMİASI YASTA

Henüz 32 yaşında hayatını kaybeden Uzman Diş Hekimi Toygar Say için birçok kurum ve meslektaşı taziye mesajı yayımladı. Genç yaşta gelen acı kayıp, diş hekimliği camiasında derin üzüntü oluştururken, meslektaşları Say'ı çalışkanlığı, akademik başarıları ve çocuk hastalara olan yaklaşımıyla hatırlayacaklarını ifade etti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

(Meltem Aslan)