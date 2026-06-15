Konya’daki bu güzergaha dikkat! Görüş mesafesi kritik seviyeye düştü

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle Ereğli Hortu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde etkisini artıran sis nedeniyle karayolunda görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.
Sürücüler Dikkatli Olmaları Konusunda Uyarıldı
Ereğli-Karapınar kara yolunda sabahın erken saatlerinde başlayan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hortu Organize Sanayi Bölgesi çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle araç sürücüleri düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Yer yer görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü bölgede sürücülerin takip mesafesini korumaları ve sis farlarını kullanmaları istendi.
Trafikte Aksamalar Yaşanıyor
Yoğun sis nedeniyle karayolunda zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar yaşanırken, yetkililer özellikle sabah saatlerinde güzergâhı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sisin hava sıcaklığının artmasıyla birlikte etkisini azaltması bekleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”