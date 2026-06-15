Konya’daki muhtarlıktan önemli uyarı! Evin balkonuna düştü

Konya'nın Ladik Mahallesi'nde düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündeme gelen maganda kurşunları, vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle Muhtarlığı, havaya ateş açılmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

BALKONA MERMİ DÜŞTÜ

Ladik Mahalle Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen silahla kutlama geleneğinin devam ettiği belirtildi. Son yaşanan olaylarda bir vatandaşın evinin balkonuna yorgun mermi isabet ederken, başka bir vatandaşın park halindeki aracına düşen kurşunun yaklaşık 80 bin liralık maddi zarara yol açtığı ifade edildi.

Yaşanan olayların büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, benzer olayların can kaybına neden olabileceği vurgulandı.

"HAVAYA SIKILAN KURŞUN YERE DÜŞER"

Muhtarlık açıklamasında vatandaşlara şu sözlerle seslenildi:

"DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİMİZ

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte maalesef silah atılmasıyla ilgili olumsuz olaylar da yaşanmaya başladı.

Defalarca uyarmamıza rağmen dün akşam bir vatandaşımızın evinin balkonuna mermi düşmüş, bir başka vatandaşımızın aracına isabet eden mermi ise yaklaşık 80 bin TL maddi hasara yol açmıştır. Bugün mala gelen zarar, yarın Allah korusun bir cana gelebilir.

Herkes şunu iyi bilsin ki; havaya sıkılan kurşun havada kalmaz. Nereye düşeceği, kime isabet edeceği belli olmaz. Bir düğünde atılan kurşun, başka bir evde korkuya, gözyaşına ve telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilir.

Mesleğim gereği düğünlerde bulunuyorum. Silah kullandığını tespit ettiğim kişileri hiçbir tereddüt göstermeden ilgili makamlara bildireceğim. Bu konuda kimse bizden anlayış beklemesin. Çünkü bir kişinin eğlencesi, başka bir kişinin canından ve malından daha değerli değildir.

Bugün attığınız kurşun yarın bir evlada, bir anneye, bir babaya isabet edebilir. O zaman ne özrün ne de pişmanlığın bir anlamı kalır.

Gelin düğünlerimizi siren sesleriyle değil, dualarla; korkuyla değil, sevinçle hatırlayalım. Silah atmayalım, attırmayalım. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını önemle rica ediyoruz.

Bir kurşun bir ömürlük pişmanlık demektir." ifadelerini kullandı.

SİLAH ATANLAR BİLDİRİLECEK

Ladik Mahalle Muhtarlığı, düğünlerde silah kullandığı tespit edilen kişilerin ilgili kurumlara bildirileceğini açıkladı. Açıklamada, toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden bu davranışlara karşı taviz verilmeyeceğinin altı çizildi.

Muhtarlık son olarak, düğünlerin korku ve endişeyle değil, mutluluk ve güzel anılarla hatırlanması gerektiğini belirterek vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Silah atmayalım, attırmayalım. Bir kurşun, bir ömürlük pişmanlık olabilir."

(Cumali Özer)