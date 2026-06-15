GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,324 TL
EURO
53,701 TL
STERLİN
62,310 TL
GRAM
6.534 TL
ÇEYREK
10.864 TL
YARIM
21.525 TL
CUMHURİYET
42.893 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki muhtarlıktan önemli uyarı! Evin balkonuna düştü

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki muhtarlıktan önemli uyarı! Evin balkonuna düştü

Konya'nın Ladik Mahallesi'nde düğün sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündeme gelen maganda kurşunları, vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle Muhtarlığı, havaya ateş açılmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

BALKONA MERMİ DÜŞTÜ

Ladik Mahalle Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen silahla kutlama geleneğinin devam ettiği belirtildi. Son yaşanan olaylarda bir vatandaşın evinin balkonuna yorgun mermi isabet ederken, başka bir vatandaşın park halindeki aracına düşen kurşunun yaklaşık 80 bin liralık maddi zarara yol açtığı ifade edildi.

Yaşanan olayların büyük bir faciaya dönüşmeden atlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, benzer olayların can kaybına neden olabileceği vurgulandı.

"HAVAYA SIKILAN KURŞUN YERE DÜŞER"

Muhtarlık açıklamasında vatandaşlara şu sözlerle seslenildi:

"DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİMİZ

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte maalesef silah atılmasıyla ilgili olumsuz olaylar da yaşanmaya başladı.

Defalarca uyarmamıza rağmen dün akşam bir vatandaşımızın evinin balkonuna mermi düşmüş, bir başka vatandaşımızın aracına isabet eden mermi ise yaklaşık 80 bin TL maddi hasara yol açmıştır. Bugün mala gelen zarar, yarın Allah korusun bir cana gelebilir.

Herkes şunu iyi bilsin ki; havaya sıkılan kurşun havada kalmaz. Nereye düşeceği, kime isabet edeceği belli olmaz. Bir düğünde atılan kurşun, başka bir evde korkuya, gözyaşına ve telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilir.

Mesleğim gereği düğünlerde bulunuyorum. Silah kullandığını tespit ettiğim kişileri hiçbir tereddüt göstermeden ilgili makamlara bildireceğim. Bu konuda kimse bizden anlayış beklemesin. Çünkü bir kişinin eğlencesi, başka bir kişinin canından ve malından daha değerli değildir.

Bugün attığınız kurşun yarın bir evlada, bir anneye, bir babaya isabet edebilir. O zaman ne özrün ne de pişmanlığın bir anlamı kalır.

Gelin düğünlerimizi siren sesleriyle değil, dualarla; korkuyla değil, sevinçle hatırlayalım. Silah atmayalım, attırmayalım. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını önemle rica ediyoruz.

Bir kurşun bir ömürlük pişmanlık demektir." ifadelerini kullandı. 

SİLAH ATANLAR BİLDİRİLECEK

Ladik Mahalle Muhtarlığı, düğünlerde silah kullandığı tespit edilen kişilerin ilgili kurumlara bildirileceğini açıkladı. Açıklamada, toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden bu davranışlara karşı taviz verilmeyeceğinin altı çizildi.

Muhtarlık son olarak, düğünlerin korku ve endişeyle değil, mutluluk ve güzel anılarla hatırlanması gerektiğini belirterek vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Silah atmayalım, attırmayalım. Bir kurşun, bir ömürlük pişmanlık olabilir."

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER