Sürücüler için saat verildi! Konya’nın bu caddesinde yol daraltma uygulanacak

Konya'da sürücüleri ilgilendiren önemli bir trafik duyurusu yapıldı. Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Dutlu Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgede geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK
Yetkililerden yapılan açıklamada, Dutlu Caddesi üzerinde Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arasındaki güzergâhta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.
Çalışmaların 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacağı belirtildi.
YOL DARALTMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) June 15, 2026
Dutlu Caddesi üzerinde, Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arası güzergâhta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecektir.
Tarih: 15 Haziran 2026
Saat: 09.00 - 17.00
Çalışmalar süresince yol daraltma…
SÜRÜCÜLERE UYARI
Bakım ve onarım çalışmaları süresince güzergâhta yol daraltma uygulanacağı ifade edilirken, sürücülerin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak alternatif güzergâhları değerlendirmeleri tavsiye edildi.
TRAFİK İŞARETLERİNE DİKKAT
Konya AKOM, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, bölgede seyahat edecek vatandaşların dikkatli olmalarını ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet etmelerini istedi.
(Bekir Turan)