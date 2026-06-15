GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,324 TL
EURO
53,701 TL
STERLİN
62,310 TL
GRAM
6.534 TL
ÇEYREK
10.864 TL
YARIM
21.525 TL
CUMHURİYET
42.893 TL
KONYA Haberleri

Sürücüler için saat verildi! Konya’nın bu caddesinde yol daraltma uygulanacak

Bekir Turan
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Sürücüler için saat verildi! Konya’nın bu caddesinde yol daraltma uygulanacak

Konya'da sürücüleri ilgilendiren önemli bir trafik duyurusu yapıldı. Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Dutlu Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgede geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Yetkililerden yapılan açıklamada, Dutlu Caddesi üzerinde Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arasındaki güzergâhta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

Çalışmaların 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacağı belirtildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Bakım ve onarım çalışmaları süresince güzergâhta yol daraltma uygulanacağı ifade edilirken, sürücülerin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak alternatif güzergâhları değerlendirmeleri tavsiye edildi.

TRAFİK İŞARETLERİNE DİKKAT

Konya AKOM, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, bölgede seyahat edecek vatandaşların dikkatli olmalarını ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet etmelerini istedi.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER